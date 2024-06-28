LGS'de yüzdelik dilim nedir? LGS'de yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

Yüzdelik dilim ile ilgili araştırmalar Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ardından hız kazandı. Peki, LGS'de yüzdelik dilim nedir? LGS'de yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:34
LGS'de yüzdelik dilim nedir? LGS'de yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?
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Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebiliyor. Peki, LGS'de yüzdelik dilim nedir? LGS'de yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde yer aldığı sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Öğrenci hangi yüzdelik dilim içerine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.


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