e-YDS 2022/13 ne zaman? e-YDS 2022/13 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Bu yıl 13. kez düzenlencek e-YDS için geri sayım başladı. e-YDS 2022/13 ne zaman? e-YDS 2022/13 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde ingilizce dilinde uygulanacak. 5 bin 81 adayın katılımıyla yapılacak sınavda toplam 352 personel görev alacak.
E-YDS 2022/13 NE ZAMAN?
e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı 03 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.
E-YDS 2022/13 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
e-YDS 2022/13 İngilizce sınavı için adaylar, 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
E-YDS 2022/13 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
e-YDS 13:45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan e-YDS 180 dakika sürecek.
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