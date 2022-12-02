e-YDS 2022/13 ne zaman? e-YDS 2022/13 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

02 Aralık 2022 Cuma, 18:01

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde ingilizce dilinde uygulanacak. 5 bin 81 adayın katılımıyla yapılacak sınavda toplam 352 personel görev alacak.

E-YDS 2022/13 NE ZAMAN?

e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı 03 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.

E-YDS 2022/13 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

e-YDS 2022/13 İngilizce sınavı için adaylar, 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

E-YDS 2022/13 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

e-YDS 13:45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan e-YDS 180 dakika sürecek.