e-YDS 2023 sınava giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS 2023/9 İngilizce günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak? e-YDS 2023/9 ne zaman, saat kaçta?

Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:40

Güncelleme: 06.07.2023 - 17:40

e-YDS 2023/9 İngilizce sınavına sayılı günler kaldı. e-YDS 2023/9 İngilizce sınavına gşrecek olan adaylar sınava giriş belgesini merakla bekliyordu. Beklenen haber ÖSYM'den geldi.



E-YDS 2023/9 GİRİŞ BEGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



E-YDS GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?



8 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/9 İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

E-YDS 2023/9 NE ZAMAN?



8 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2023/9 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat)



