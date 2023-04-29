e-YDS 2023/5 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/5 sonuçları nasıl öğrenilir?
e-YDS 2023/5 (İspanyolca/İtalyanca) sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. Peki, e-YDS 2023/5 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/5 sonuçları nasıl öğrenilir?
e-YDS 2023/5 (İspanyolca/İtalyanca) sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleşti. 180 dakika süren sınavda adaylar 80 soru cevapladı.
E-YDS 2023/5 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
E-YDS 2023/5 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Nisan 2023 tarihinde saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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