e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS 2023/5 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:35

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:35

e-YDS 2023/5 için geri sayım başladı.Sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında; Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları bu kılavuzda belirtilen tarihlerde, sadece elektronik sınav olarak, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında yapılır.

E-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



29 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



E-YDS NE ZAMAN?

29 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2023/5 (İspanyolca/İtalyanca) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

