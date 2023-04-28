e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS 2023/5 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar sınav gününü heyecanla bekliyor. Senenin beşinci Elektronik Yabancı Dil Sınavı İspanyolca/İtalyanca olarak gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar sınava giriş belgesinin açıklanmasını bekliyor. Beklenen haber ÖSYM'den geldi. e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS 2023/5 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:35
e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS 2023/5 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
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e-YDS 2023/5  için geri sayım başladı.Sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında; Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları bu kılavuzda belirtilen tarihlerde, sadece elektronik sınav olarak, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında yapılır. 

E-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

29 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Nisan 2023 tarihinde  saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

E-YDS NE ZAMAN?

29 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2023/5 (İspanyolca/İtalyanca)  sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


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