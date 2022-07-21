Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü nasıl bulaşır? Marburg virüsü semptomları nelerdir?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 11:32

İlk kez 2019'un sonunda görülen ve hala etkisini gösteren Covid-19 virüsü, dünyada yeni bir dönemi başlattı. Covid-19 salgını devam ederken, geçen haziran ayında Gana'da iki erkek hastada Marburg virüsü görülmesi tüm ülkelerdeki yetkilileri tekrar harekete geçirdi. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, dünyanın gündemindeki Marburg virüsü ile ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi. İşte, uzmanından virüse dair bilinmesi gerekenler...

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Uzman doktor Ayşegül Kılıç, virüsü şöyle anlattı:

''Ebolaya neden olan hastalığın virüsü ile aynı aileden olan 'Marburg virüsü', % 88’e varan ölüm oranıyla oldukça tehlikelidir. Batı Afrika’da yıllardır önemli bir sağlık sorunu olan Marburg virüsü, oldukça bulaşıcı ve yüksek ateşle başlamaktadır. Hastalık son evrede şiddetli kan kaybı ve şoka neden olmaktadır.

Hastalık ilk olarak 1967 yılının Ağustos ayında Batı Almanya’nın Marburg şehrinde ortaya çıktığı için bu ismi almıştır. Marburg ve Frankfurt kentlerinde 30 kişide görülen bu hastalık daha sonra Belgrad’da 2 kişinin hastalanmasıyla seyrini sürdürmüştür. Yapılan laboratuvar çalışmalarında iki ayrı yerde eş zamanlı başlayan bu salgına neden olan virüsün Doğu Afrika’daki Uganda’dan Avrupa kıtasına getirilen Afrika 'yeşil maymunların' neden olduğu belirlenmiştir.

Daha sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Güney Afrika, Zimbabve ve Angola’ya seyahat eden çok sayıdaki kişide de bu virüsün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2008 yılında Uganda’da Afrika meyve yarasalarını araştıran gezginlerde de bu virüs görülmüştür. Son dönemde Gana’da ortaya çıkan virüs can kaybına yol açmış ve dünyada yeni bir paniğe neden olmuş durumdadır.''

MARBURG VİRÜSÜ SEMPTOMLARI NELERDİR?

Virüsün belirtilerini şu şekilde özetleyen Kılıç, ''Marburg virüsünün neden olduğu hastalık; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlikle aniden başlamakta, kas ağrıları bu tabloya eşlik etmektedir. Hastalığın 3. günü genellikle şiddetli ishal, karın ağrısı ile bulantı ve kusma görülmektedir. İshal şiddetlenerek devam etmekte, sıvı kaybı ve birçok metabolik bozukluk ortaya çıkabilmektedir.

Hastalarda belirtilerin başlamasından 2-7 gün sonrasında deri döküntüleri gözlenmiştir. Ölümcül vakalarda ise vücudun birden fazla yerinde kanamalar (diş eti, vajinal, bağırsak) eşlik edebilmektedir. Merkezi sinir sistemindeki tutulum nedeniyle bilinç bulanıklığı ve karışıklığı önemli bir belirtidir. Hayati kayıpların ise genellikle 8-9 gün sonra meydana geldiği bildirilmektedir'' şeklinde konuştu.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Marburg virüsünün neden olduğu hastalığın; sıtma, tifo, şigelloz, menenjit ve diğer viral hemorajik ateşli hastalıklardan ayırt edilmesi gerekir. Bu virüsün varlığını belirlemek için aşağıdaki laboratuvar testleri uygulanabilmektedir.

Antikor enzimine bağlı immünosorbent deneyi (ELISA)

Antijen tespit testleri

Serum nötralizasyon testleri

Ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ,

MARBURG VİRÜSÜ NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Marburg virüsü ile ilgili belirlenmiş bir tedavi protokolü bulunmamadığını aktaran Prof. dr. Ayşegül Kılıç, ''Hastalığın seyrini hafifletecek kanıtlanmış bir tedavi yöntemi henüz yoktur. Marburg için bir aşı bulunmamaktadır. Ancak hastalık süresince bağışıklığı destekleyici tedaviler ile bazı ilaçlar verilmektedir'' dedi.

BULAŞICI HASTALIKLARDAN NASIL KORUNUR?

Dünyayı harekete geçiren virüs hakkında kritik uyarılarda bulunan Kılıç, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kişisel hijyen, çevre temizliği, sosyal mesafe gibi noktalara çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzman doktor, bununla birlikte ''bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ile hareketsizlikten uzak durmak, kaliteli uyku ve stres yönetimi konuları da öne çıkmaktadır. Salgın hastalıklar ile ilgili olan bilgiler yalnızca doğru kaynaklardan takip edilmeli, kulaktan dolma söylemlerle hareket edilmemesi gerektiğini'' de belirtti.