Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı e-YDS 2025/12 (İngilizce) bugün gerçekleşecek. Adaylar sınavın kaçta başlayacağını ve sınav süresini merak ediyor. Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

E-YDS NE ZAMAN?

Cumartesi günü uygulanacak olan e-YDS 2025/12 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDS SINAV G İ R İŞ BELGES İ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilir.

E-YDS SINAV S Ü RES İ NE KADAR?

e-YDS sınav süresi 180 dakika olacak.