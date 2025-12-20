Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı e-YDS 2025/12 (İngilizce) bugün gerçekleşecek. Adaylar sınavın kaçta başlayacağını ve sınav süresini merak ediyor. Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
E-YDS NE ZAMAN?
Cumartesi günü uygulanacak olan e-YDS 2025/12 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilir.
E-YDS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
e-YDS sınav süresi 180 dakika olacak.