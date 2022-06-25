e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:28

25 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen e-YDS'nin sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. e-YDS 2022/8 İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sınav sonuçları nereden öğrenilir?



Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na Ankara’da 4180, İstanbul’da 457, İzmir’de 116, Adana’da 306 aday katıldı. 25 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen e-YDS 180 dakika sürdü.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



e-YDS sonuçlarının 18:00 sonrasında ÖSYM sonrası açıklandı.



E-YDS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.



