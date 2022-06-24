e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS İngilizce sınavı giriş belegesi nasıl alınır? Sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık?

24 Haziran 2022 Cuma, 11:18

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na saatler kaldı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na Ankara’da 4180, İstanbul’da 457, İzmir’de 116, Adana’da 306 aday katılacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olan sınavın cevaplama süresi 180 dakika.

e-YDS ne zaman?

e-YDS 2022/8 İngilizce sınavı 25 Haziran 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleşecek.

e-YDS SAAT KAÇTA?

25 Haziran 2022 cumartesi günü uygulanacak olan e-YDS 2022/8 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDS İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELEGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyor.

E-YDS 2022/8 (İNGİLİZCE) SINAVI İÇİN HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK?

25 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2022/8 İngilizce) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Haziran 2022 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜ 11.00-13.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Adana Sarıçam Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 198 Sokak No:2/A Sarıçam/Adana

Ankara Pursaklar Saray Fatih Mah. Gökay Sok. No:1 Pursaklar/Ankara

İstanbul Şişli Merkez Mahallesi Kocamansur Sokak No:44/A Şişli/İstanbul

İzmir Konak İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı No:16/1 Konak/İzmir