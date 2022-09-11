e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nereden öğrenilir?

e-YDS 2022/11 İngilizce sınavı 10 Eylül 2022'de gerçekleşti. Sınava giren adaylar e-YDS 2022/11 İngilizce sınavının sonuçlarını merak ediyor. Peki, e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 17:29
e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nereden öğrenilir?
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e-YDS 2022/11 İngilizce sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de. 10 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/11 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı. e-YDS 2022/11 İngilizce sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

E-YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.


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