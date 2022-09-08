e-YDS sınav yerleri belli oldu mu? e-YDS 2022/11 İngilizce sınava giriş belgeleri nasıl alınır? e-YDS sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:44

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın bu yıl düzenlenecek olan 11'inci sınavının başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde son buldu. e-YDS 2022/11 İngilizce alanında, 10 Eylül 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

E-YDS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

E-YDS 2022/11 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

E-YDS SINAV GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?

10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/11 İngilizce) ile 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak 2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına (2022-Sayıştay Yazılı) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 10 Eylül 2022 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında, 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

10.09.2022 TARİHİNDE 11.00-13.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

-ADANA SARIÇAM

-ANKARA PURSAKLAR

-İSTANBUL ŞİŞLİ

-İZMİR KONAK