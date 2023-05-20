e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?
e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı bugün gerçekleşti. e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?
e-YÖKDİL 2023/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınavı bugün 13:45'te başladı. Sınava giren adaylar e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarını merak ediyor.
E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YÖe-YÖKDİL 2023/3 sınavının sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.
E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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