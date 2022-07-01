Ege Üniversitesi’nin kreş ve anaokulu ücretinde rekor artış

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Eğitim-Sen temsilcileri ve öğrenci velileri, Ege Üniversitesi Anaokulu önünde bir araya gelerek üniversite yönetimine “Zammı geri çekin” çağrısı yaptı.

Maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam aldıklarını, ancak kreş ücretlerine yüzde 133, anaokulu ücretlerine ise yüzde 100 zam yapıldığını dile getiren SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz, karara itiraz ederek dilekçelerle rektörlüğe başvurduklarını ancak isteklerinin dikkate alınmadığını söyledi. Batmaz, “Kreş ücreti 1500 lira iken 3 bin 500 lira yapıldı. Anaokulu ücreti 1500 liradan 3 bin liraya çıktı. Yapılan zamla Ege Üniversitesi çalışanları çaresizliğe itilmiştir. Zammı kabul etmiyoruz. Hakları verilmeyerek bu zorlu ekonomik koşullar altında ezilmiş emekçilere bir de çocuklarını güvenle bırakabilecekleri yer bulma kaygısı reva değildir” ifadelerini kullandı.