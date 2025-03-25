Ege’de akademisyenler iş bıraktı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:39

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:39

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Ege Üniversitesi’nde başlayan eylemler sürüyor. Akademik boykot kararı alarak derslere girmeyen öğrencilere akademisyenler destek geldi. 1 Nolu yemekhane önünde öğrencilerle bir araya gelen üniversitenin Eğitim-Sen üyesi akademisyenler adına öğrencilere, Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez seslendi.

KÖRÜKMEZ: DEMOKRATİK HAKLARINIZI KULLANABİLMENİZ İÇİN İŞ BIRAKTIK

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Körükmez, boykot süresince öğrencilerin hak kaybı yaşamamaları için çalışacaklarını, öğrencilere destek için Eğitim-Sen üyesi akademisyenler olarak bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Eğitim-Sen üyesi bilim emekçileri olarak, öğrencilerin kendi öğrenim hayatlarına dair aldıkları kararlara saygı duyuyor ve onları destekliyoruz. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin hak kaybı yaşamayacağı şekilde hareket edeceğimizi, insan haklarına, bir arada yaşam savunusuna dair tüm demokratik ve anayasal haklarını kullanımlarından yana olduğumuzu bildiriyoruz. Üniversitemizdeki tüm öğretim elemanlarını, öğrencilerimizin demokratik haklarını kullanma iradeleri sonucunda zarar görmeyecekleri şekilde tavır almaya davet ediyoruz. Üniversiteler hepimizin ve birlikte güçlüyüz. Bizler, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası öğretim elemanları olarak sizlere destek olmak ve demokratik haklarınızı kullanabilmeniz için bir günlük iş bırakma eylemindeyiz.”