Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat: 'Üniversiteler aile çiftliği gibi yönetiliyor'

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat akademisyenlerin yaşadığı mali ve idari sıkıntılara ilişkin bir açıklama yaptı. Üniversitelerde mobbing ve angaryanın yaygınlaştığını, ayrımcılığın ise akademik hayatı zehirlediğini söyleyen, Özat, “Bilim insanlarının asli görevleri dışında angarya işlerle boğuşması, eğitim kalitesini de düşürmektedir. Liyakatsiz yöneticilerin keyfi uygulamaları, üniversiteleri huzursuz bir ortama sürüklemiştir” ifadelerini kullandı. Özat, üniversitelerin 'rektörlerin ve yöneticilerin aile çiftlikleri' gibi yönetildiğini ifade etti.

"AÇLIK SINIRINA YAKLAŞTI"

Akademide mobbing ve kayırmacılığın sıradan hale geldiğini ifade eden Özat, üniversitelerdeki keyfi yönetim anlayışının yükseköğretimde büyük bir huzursuzluğa yol açtığını dile getirdi. Bilim insanlarının düşük maaş, mobbing ve angarya ile mücadele ettiğini söyleyen Özat, “Bugün bir profesörün maaşı, aynı üniversitede görev yapan temizlik personelinin maaşının dahi gerisinde kalmıştır. Doktorasını tamamlamış bir akademisyenin maaşı ise açlık sınırına yaklaşmıştır” dedi.

"USULSÜZ ATAMALAR SON BULMALI"

Eğitim Gücü-Sen’in bu tabloya karşı mücadeleyi sürdüreceğini kaydeden Özat, “Bizler hem akademisyenlerin özlük haklarını savunmaya hem de yükseköğretimi yeniden liyakat ve adalet zeminine oturtmaya kararlıyız. Akademinin yeniden saygınlığını kazanması için mobbingin, kayırmacılığın ve usulsüz atamaların son bulması gerekiyor” diye konuştu.