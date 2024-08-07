Eğitim harcamaları bu yıl öğrenci velilerini her zamankinden fazla zorlayacak

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz 2024 verilerinde eğitim harcamaları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 104.5’lik bir artış gösterdi. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Bizim için işin matematiği bitmiştir. Artık var olma mücadelesi en önemli mücadelemizdir” dedi.

‘GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin gerçek sorunlarını görmezden geldiğini vurgulayan Yılmaz, zorlu bir eğitim-öğretim sürecine girildiğini belirterek bu süreçte kendilerini birçok sorunun beklediğini ifade etti. Yılmaz “Eğitim ile ilgili artan okul maliyetleri sorunlarının arifesindeyiz” diyerek sorunları şöyle sıraladı: