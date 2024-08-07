Eğitim harcamaları bu yıl öğrenci velilerini her zamankinden fazla zorlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin gerçek sorunlarını görmezden geldiğini vurgulayan Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, zorlu bir eğitim-öğretim sürecine girildiğini belirterek bu süreçte kendilerini birçok sorunun beklediğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz 2024 verilerinde eğitim harcamaları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 104.5’lik bir artış gösterdi. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Bizim için işin matematiği bitmiştir. Artık var olma mücadelesi en önemli mücadelemizdir” dedi.
‘GÖRMEZDEN GELİNİYOR’
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin gerçek sorunlarını görmezden geldiğini vurgulayan Yılmaz, zorlu bir eğitim-öğretim sürecine girildiğini belirterek bu süreçte kendilerini birçok sorunun beklediğini ifade etti. Yılmaz “Eğitim ile ilgili artan okul maliyetleri sorunlarının arifesindeyiz” diyerek sorunları şöyle sıraladı:
- Artan yoksullukla birlikte velilerin gelirlerinin asgari ücret düzeyinde, hatta altında kalması.
- Beslenemeyen çocuklar.
- Okullarda çocukların su içebileceği çeşmelerin olmaması.
- Üniversitelerdeki barınma ve beslenme.
- Aşırı kalabalık sınıflar.
- Yeteri kadar personel olmadığı için temizlik yapılamaması ve okulların bu sorunu çözmek için velilerden toplayacağı aidatlar.
- Okulların fiziki yapıları ve donanımlarının yeterince iyi olmaması nedeniyle bu ihtiyaçların karşılanması için velilerden istenilecek para.
- Okullarda güvenliğin sağlanamaması.
- Birçok yerde taşıma ihalelerinin yapılmayarak veliler ve çocukların kendi hallerine bırakılması.
- Taşımalı eğitim kapsamından çıktığı için yemek verilmemesi sonucunda velilerin bu süreçte hem taşımaya hem de yemeğe ödeyecekleri ücretler.
- Fahiş fiyatlı okul kantinleri.
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