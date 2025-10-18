Eğitim-İş 20'inci yaşını kutladı. Özbay: '20 yıldır çok yönlü bir mücadele veriyoruz'

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) dün kuruluşunun 20'inci yılını kutladı. 17 Ekim 2005'te 47 kurucu üye ile kurulan sendikanın 20. yıl programı kapsamında sendika üyeleri önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından 20.yıl için özel hazırlanan resim sergisi düzenlendi. Ankara'da bir otelde gösterimi yapılan serginin ardından ise ödül töreni ve kokteyl gerçekleştirildi.

Geçmişi; Encümen-i Muallim, TÖS ve TÖBDER'e dayanan Eğitim-İş 2008 yılından itibaren ise kurucu unsuru olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu çatısı altında sendikal yaşamını sürdürüyor.

Eğitim-İş'in 20. yıl kutlamalarına CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşçıer, Suat Özcağdaş ve Yalçın Karatepe ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever katıldı.

‘MÜCADELEMİZE YÖN VEREN ATATÜRK DÜŞÜNCELERİDİR’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay burada bir konuşma yaptı. Eğitimin sorunlarına değinen Özbay, 'Cumhuriyet karşıtlarına karşı yan yana durma' çağrısı yaptı. Geçmişlerinde; eğitim çalışanlarının hakkını savunmak; eğitimi ülkenin en ücra köşesine taşımak; her çocuğa ulaşmak, onun kaderini değiştirmek, geleceğe hazırlamak; ülkenin ve çocukların özgürlüğü için mücadele etme olduğunu vurgulayan Özbay, "Bizim tarihimizde, bilimin ışığıyla hurafeyi yenmek; doğduğu yerin değil, ülkesinin, dünyanın insanı olmak vardır" dedi.

Eğitim-İş olarak 20 yıldır çok yönlü bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Özbay, "Bir yanımızda üyelerimizin hakları, diğer yanımızda laik, bilimsel, kamusal, ulusal eğitim var. Ve bütün mücadelemize yön veren ilke, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri ve direktifleridir. Biz, Cumhuriyetin eğitim anlayışını yalnızca korumuyoruz, onu her alanda yeniden güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. İlyas Küçükcan, Naciye Makal, Perihan Akçam ve Mehmet Turan Fakir Baykurt Onur Ödülleri'ne; gazetemiz yazarı Işık Kansu, Bilsay Kuruç, Ezgi Gözeger ve Metin Akpınar ise Eğitim-İş 20. Yıl Ödülleri'ne layık görüldü.

Ödül töreni sonrası Kadem Özbay, eski genel başkanları sahneye davet etti. Eğitim-İş'in kurucu genel başkanlarından Veli Demir gazetemizin başlattığı imeceye destek çağrısında bulundu.