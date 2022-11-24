Eğitim-İş 24 Kasım’da MEB’i boykot edecek

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Eğitim-İş Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Sendikanın Samsun Şube Başkanı Volkan Erken, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto etmek amacıyla bu kararı aldıklarını belirterek “Eğitim emekçilerinin, yılda bir kez hatırlanmaya değil yıl boyu insani koşullarda çalışıp, insanlık onuruna yaraşır ücretler almaya ihtiyacı var. Mesleğimize en çok zarar veren yöneticilerin, takiye yaparak mesleğimizi övmesini dinlemeyeceğiz. Başöğretmenin eğitim neferleri olarak, kamuoyuna kendi açıklamalarımızla ulaşacağımızın altını çiziyoruz” dedi.