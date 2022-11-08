Öğretmenlik Meslek Kanunu yarın AYM'de görüşülecek

08 Kasım 2022 Salı, 12:57

Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin CHP’nin açtığı iptal davasını 9 Kasım’da esastan inceleyecek. Eğitim Sen’in, kanuna bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğe karşı açtığı davada ise Danıştay incelemesi sürüyor.

Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, bugün düzenlediği basın toplantısında söz konusu kanunla ilgili açıklama yaptı.

Sendikaların öncelikli talebinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun “geri çekilmesini” olduğunu belirten Atabay, şunları söyledi:

“Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ düzenlemesi, yasalaşmasının hemen ardından ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmış ve AYM konuyu ‘esastan görüşmek’ üzere gündemine almıştır. Benzer bir şekilde ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin de ilgili yasalara ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmıştır. Açılan davalara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimini işletmekte ısrar etmesi anlaşılır değildir.

“AYM’NİN VERECEĞİ KARAR ÖNEMLİDİR”

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içeren ÖMK’yi 9 Kasım 2022 Çarşamba günü esastan görüşecektir. Eğitim emekçilerinin beklentisi, ÖMK’de yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde uygulanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir. Bu anlamda AYM’nin vereceği karar önemlidir.

“ÖĞRETMENLERİN STATÜSÜ TAVSİYE KARARI TEMEL ALINMALI”

Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’ temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir kanun yapılmalıdır.”