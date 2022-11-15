Eğitim sendikaları, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair itirazlarını anlatmak için Mahmut Özer’den randevu istedi

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

Anayasa Mahkemesi’nde (AYM), eğitimcilerin itiraz ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin dava sürerken Uzman Öğretmenlik Sınavı için de geri sayım başladı. 19 Kasım günü yapılacak olan sınav öncesi ise 13 sendikanın başkan ve üyeleri, itirazlarını görüşmek için dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu istedi. Konuya ilişkin açıklama yapan eğitimciler, “Sınavın bir an önce iptal edilmesini isteyeceğiz ve ‘Gerçek bir kanun yapmaya hazırız’ diyeceğiz. Bakalım bakan 13 sendikayı birden reddedecek mi?” dedi.

"ZOR KULLANIYORLAR"

Çok sayıda öğretmenin sınavda “gözetmenlik” görevini kabul etmediğini vurgulayan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Öğretmen öğretmeni gözetleyecek. Öğretmen sıralara oturtulacak, mesleğiyle ilgili değerlendirmeye tabi tutulacak. Bundan daha küçültücü ne olabilir? Bakanlık gözetmenlik için zor kullanıyor. Resen görevlendirme yaptı ama göreve gitmeyen de olacak” diye konuştu.

Sınava girecek öğretmen sayısını 600 bin olarak açıklayan Özbay, “Öğretmenleri açlık sınırına yakın ücrete mahkûm ederseniz, sınavı geçince maaş artışı sağlarsanız girmeye mecbur kalır insanlar. Sınavla uzman olunmayacağını her öğretmen bilir. Sınav, bir hiyerarşi yaratacak, ‘iyi öğretmen’, ‘kötü öğretmen’ algısı olacak, eğitim sistemine büyük zararı dokunacak” ifadesini kullandı.

İktidara yakın sendikaların “soru örneklerini” mesajlaşma gruplarında paylaştığını da dile getiren Özbay, “Bunları çok yakından takip ediyoruz. Sınav sorularıyla benzer mi değil mi inceleyeceğiz” açıklaması yaptı.