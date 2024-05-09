Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay Bakan Tekin ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye anlattı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:40

Güncelleme: 09.05.2024 - 17:40

Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K. öğretmeni ve okul müdürü olan İbrahim Oktugan’u silahla öldürdü.

Bunun üzerine iş bırakma eylemi kararı alan sendikaların temsilcileri bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile Bakan Tekin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Kadem Özbay Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu.

"BASIN AÇIKLAMASINA KATILMAYI REDDETTİK"

Bakan Tekin’e eğitimde şiddet yasası ve yeni müfredat ile ilgili taleplerini ilettiklerini belirten Özbay, taleplerine yanıt alamayınca görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasına Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile birlikte katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Eyüpsultan’da gerçekleşen öğretmen cinayetini değerlendiren Özbay, “Bir okulda öğretmen öldürüldü, gerçekten sözün bittiği yer. Savaşlarda bile en güvenli yer olması gereken okullarda cinayet işleniyor, şiddet olayları her geçen gün artıyor. Bu şiddetin hayatımızın bir parçası haline gelmesi, ötekileştirici dilin kullanılması, hukukta caydırıcı yaptırımların olmaması, demokratik hakların yok sayıldığı, insanların soyal ve ekonomik anlamda tükenmişliğinin dışavurumu maalesef bu olaylara sebep oluyor. Şiddet olaylarının tek bir faili vardır, bunun arkasında bir zihniyet vardır. Bu öğretmenleri mesleki ve ekonomik anlamda tüketen, onlara hak ettiği değeri vermeyen zihniyettir” dedi.

"EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALI"

Yarın saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak TBMM’ye yürüyeceklerini ifade eden Özbay, çağrı yaptı:

“Geleceğin mimarı olarak tarif edilen öğretmenlerin her geçen gün yaşadığı şiddet, itibarsızlaştırma kabul edilemez. Bu şiddete dur demek isteyenler, eğitimcilerin hak ettiği değeri iade etmeli ve eğitimde şiddet yasasını çıkarmalıdır. Okullarda bile şiddet yaşanıyorsa bu ülkenin ciddi bir güvenlik sorunudur”

Başta yeni müfredat olmak üzere eğitime ilişkin tüm sorunlarda sendikalaın ve diğer tüm bileşenlerin katılımının gerektiğini aktaran Özbay, bu talepleri Bakan Tekin’e de ilettiklerini söyledi.

Özbay, “Müfredatın tümden geri çekilmesine ilişkin Yusuf Tekin’le bir görüşme daha yapmıştık. Orada bileşenleri sürece dahil etmelerini teklif ettik. Biz öğretmenler fikir işçisi ve entelektüel dönüştürücüler olarak iktidara yakın fikirlere sahip diğer sendikalar ile oturup fikirlerimizi çarpıştırabiliriz.

Bugün de öğretmen cinayetine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdik. Sonrasında yapılacak basın açıklamasının metnini bizimle paylaşmadılar. Sayın Bakan’a bu daveti önemsediğimizi ancak bu basın açıklaması bir kınama olarak kalacaksa bunun figüranı olmayacağımızı söyledik. Öğretmenlik meslek kanunu sürecine bizim davet edilmemiz lazım, atanmayan öğretmenler sorununu konuşmamız lazım bunları ilettik ancak sadece kınama yapılacağı gibi bir mesaj aldık” diye konuştu.

AKP'NİN SLOGANI MÜFREDATIN ADI!

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim modeli olamaz, bunu Bakan beye de ilettik" diyen Özbay, şöyle devam etti:

“Biz bu ülkedeki tüm çocukların nitelikli eğitim hakkını savunuyoruz. Müfredatların bir geçmiş değerlendirmesi olur, belgeler ile bu eksikler açıklanmalı bir ihtiyaç analizi hazırlanmalıdır. Bu müfredat usül ve esas açısından sorunludur. ‘Türkiye Yüzyılı’ AKP’nin bir sloganıdır, ama Milli Eğitim Bakanlığı tüm çocukların eğitim hakkını korumalıdır. Gidip AKP seçmenleri de dahil tüm yurttaşlara sorsak kimsenin eğitimden memnun olmadığını görürüz. Bu eğitim modelinin içerisinde Cumhuriyet ve Atatürk yok, böyle müfredat olmaz”

Bu müfredatın ideolojik bir planlamanın ürünü olduğunu söyleyen Özbay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim felsefesinde fikri hür, vicdanı hür, yurttaşlık bilinciyle yetişmiş insanlar vardır. Bu müfredatta ise aklı selim, kalbi selim tanımlaması var. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ve çocukların sahibi değildir. Öyle her istediğinizi yapmazsınız, bilimsel dayanakları olmalı. 26 ders başlığının 7’si din eğitimi üzerine. Çocuklara yazık etmeyin, bu inadınızdan vazgeçin biz de katkı sunalım” ifadelerini kullandı.

Özbay, Bakan Tekin’e yönelik “Nasıl bundan önceki bakanlar gittiğinde müfredat da gittiyse siz gittiğinizde de bu müfredat gidecek” sözlerini söylediğini aktardı.