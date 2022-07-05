Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan 20 bin atamadaki 'din kültürü ve ahlak bilgisi' kontenjanına tepki

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin atamaya ilişkin branş kontenjanlarını açıkladı. MEB’in duyurduğu verilere göre toplam 99 alanda atama yapılacak. En çok atama yapılacak ilk beş branş ve kontenjanı şöyle sıralandı:

“7 bin 503 okul öncesi öğretmenliği. 2 bin 223 sınıf öğretmenliği. 1250 özel eğitim öğretmenliği. 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi. 1004 ilköğretim matematik öğretmenliği.”

YİNE BAŞI ÇEKTİ

Ancak kontenjanlara göre branş dağılımı dikkat çekti. 1218 kontenjan ayrılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği; matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, psikoloji, fen bilimleri, fizik, coğrafya, tarih, kimya ve biyoloji gibi temel alanları geride bıraktı ve en çok atama yapılacak dördüncü branş oldu. Biyoloji için 174, coğrafya için 202, fen bilimleri için 480, fizik için 306, İngilizce için 450, kimya için 232, matematik için 714, psikoloji için 1, sosyal bilgiler için 351, tarih için 345, Türkçe için 552 kontenjan ayrıldı. Başka bir ifadeyle biyoloji, kimya, fizik ve fen bilimleri için ayrılan toplam kontenjan, din kültürü ve ahlak bilgisi için ayrılan kontenjana bile yetişemiyor.

‘ASLAN PAYI AYRILDI’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “eğitim yatırımlarının büyük bölümünü din öğretimine ayıran, imam hatip okullarına diğer okullardan daha çok kaynak aktaran bakanlığın, öğretmen atamalarında da aslan payını yine din kültürü ve ahlak bilgisina ayırdığını” vurguladı. Verilerin, “iktidarın eğitimi dinselleştirme politikalarına devam edeceğinin açık göstergesi” olduğunu kaydeden Özbay, şunları kaydetti:

“4+4+4 eğitim sistemi ile seçmeli din derslerinin konulması, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin özellikle yönetici olarak atanmaları, imam hatip okullarındaki artış, bu branşa olan ihtiyacı artırdı. Okullarımızda bilim ve fen dersleri ile spor ve sanat derslerinin sayısı düşerken, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin sayısı sözde seçmeli ama gerçekte zorunlu dini içerikli derslerle haftada 10 saate kadar çıkabiliyor. LGS’de sıfır çekenlerin sayısı toplam 200 bine yaklaşmışken, matematikte 84 bin 711, yabancı dilde 83 bin 163, Türkçe’de 2 bin 786 öğrenci sıfır puan alırken, bakanlık hâlâ bilimsellikten uzak anlayışında ısrar ediyor. 2015-2021 dönemlerinde yapılan atamaların tümünde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşına öncelik verilmesi bunun göstergesi. 4+4+4 gündeme geldiğinde, iktidarın temel hedefinin okullarımızın hepsini medreseye çevirmek olduğunu söylemiştik. Bu atamalar, bu konudaki düşüncelerimizi doğruluyor.”