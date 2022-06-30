MEB, öğretmen atama takvimini açıkladı: ‘Bakanlık öğretmenlere sırtını çevirdi’

30 Haziran 2022 Perşembe, 11:10

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin dün yayımlandığını duyurdu. Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz’da, atamaların ise 1 Eylül 2022’de yapılacağını açıkladı. 29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin, “Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak” bilgilerini paylaştı.

‘ZAMANLAMA VE EMPATİ YOK’

Atama tavimini Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 20 bin atama kararının AKP iktidarının eğitimdeki sorunları çözmek istememesinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Özbay, Bakan Özer’in açıkladığı atama sürecine ilişkin sıkışık takvim ise koca Bakanlığın plansızlığını, düzensizliğini, eğitime verilen değeri ortaya koymuştur. Eğitime ilişkin kararların hep son dakika alınması, MEB’in iş bilmez yöneticilerinin uygulamaları, artık işin içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Ne yazık ki bu durumdan en çok zararı öğretmenler görmektedir. Bu atamalarda her şeyden önce doğru bir zamanlama ve empati yoktur” diye konuştu. Özbay öğretmenlerin sıkışık takvim nedeniyle apar topar yeni öğretim dönemine hazırlanmaları gerekeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Düşüncesizce hazırlanmış bu sıkışık takvim nedeniyle yeni öğretmenlerimiz 1 hafta içinde muhtemelen şehir değiştirmek, ev bulmak, ev taşımak gibi birbirinden meşakkatli işleri tamamlamak zorundadır. Üstelik bu atamaların 10 bine yakınının İstanbul’da görevlendirileceği bildirilmiştir. Dolayısıyla yeni öğretmen maaşı olan 7 bin küsur TL ile İstanbul’da ev bulmanın imkansıza yakın hale geldiği gerçeği de hesaba katılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, bir kez daha öğretmen adaylarına sırtını çevirmiştir.