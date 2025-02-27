Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan iktidara tepki: 'Atatürk ismine tahammülünüz yok'
Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü çerçevesinde Eskişehir'de konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, iktidarı Atatürk'ün ismine dahi tahammül edememekle eleştirdi.
Eğitim-İş Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'nü bugün Eskişehir'de sürdürdü. İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri Anıt Park'a doğru yürüdü. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay meydanda bir açıklama yaptı.
'BİR TEK ATATÜRK BÜSTÜ YOK'
Milletin makus tarihini yenme iradesini gösterdiği İnönü'de olduklarını söyleyen Özbay, "Cumhuriyet meydanındayız. Buranın adının değişmesi bile tartışılmış. Stadyum, hastane ve üniversitelerdeki Atatürk ismine bile tahammülünüz yok. Burada bu meydanın adı Cumhuriyet meydanı olarak kalacak. Adı Cumhuriyet meydanı ama bir tek Atatürk büstü yok. Hatta meydandaki yazıya bakıyoruz, Mustafa Kemal Atatürk yazısındaki 'M' harfi düşmüş. Bunun basit bir hata olmadığını ülke genelindeki uygulamalarınızdan net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.
'HALK GERÇEK YÜZÜNÜZÜ GÖRECEK'
Özbay son olarak "Alanda mücadele ederiz ama halkın eğitimcileri olarak bütün yaptıklarınızı, yapmak istediklerinizi gerçekleriyle halka anlatacağız. Halk gerçek yüzünüzü görecek" ifadelerini kullandı.
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