Eğitim İş’ten Rektör Tunçsiper hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:21

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:34

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde baskı, yargı kararlarının uygulanmaması, istifaya zorlama, keyfi görevlendirme, mobbing ve sendikal faaliyetlerin engellediği gerekçesiyle rektör Bedriye Tunçsiper hakkında daha önce suç duyurusunda bulunan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), bu kez Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan usulsüzlüklerle ilgili savcılığı göreve çağırdı.

Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper hakkında suç duyurusunda bulunan Eğitim İş İzmir Yükseköğretim Şube Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklanada, “Sayıştay raporlarında yer alan bulgular, üniversite yönetiminde ciddi usulsüzlüklerin yapıldığını göstermektedir. Bu durum, üniversitemizin itibarını zedelemekte ve eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir. Eğitim İş olarak, bu usulsüzlüklerin bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, daha önce de Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper hakkında görevi kötüye kullanma ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, ancak çeşitli engeller nedeniyle bu süreç tamamlanamamıştır. Üniversitelerimizin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile yönetilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

“GÖREVDEN ALINMALI”

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu süreçte devreye girmemiş ve görevini yerine getirmediği aktarılan açıklamada, “Son yapılan Sayıştay raporlarına göre, yaptığımız suç duyurusunu dikkate alarak bir an önce Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper hakkında soruşturma açılmasını ve görevden alınmasını talep ediyoruz. Eğitim İş olarak, bu sürecin takipçisi olacağımızı ve üniversitelerimizin daha iyi yönetilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’deki her bir üniversitedeki baskılardan, dayatmalardan, hukuksuzluklardan haberdarız. Eğitim-İş, üyesi olsun olmasın, hakkı yenen baskıya uğrayan tüm üniversite çalışanlarının yanındadır. Üniversiteler özgürleşene kadar, üniversiteler demokratikleşene kadar, üniversiteler gerçekten bilim yuvaları olana kadar ve bu ülkenin aydınlık yüzü olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.