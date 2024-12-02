Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Patnos’taki lisede yaşananları özetledi: ‘Baskıcı keyfi yönetim’

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendika temsilcilerine yönelik olumsuz hareketleri ve sendikal çalışmaları engellemesiyle gündeme gelen Ağrı Patnos Selahaddin Eyyübi Fen Lisesi müdürüyle ilgili yeni iddialarda bulundu. Müdür Mehmet Akif Dadaş’ın, sicilinin usulsüz atamalar ve etik dışı uygulamalarla dolu olduğunu ileri süren Özbay, “Dadaş, fen lisesine tarih öğretmeni olmasına rağmen yönetmeliklere aykırı bir şekilde müdür olarak atanmıştır. Oysa ilgili yönetmelik, öncelikli olarak sayısal branştan bir öğretmenin atanmasını öngörmektedir. İlçede uygun niteliklere sahip birçok sayısal branş öğretmeni bulunmasına rağmen bu atama, cemaat bağlantılarıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

ÖZEL HAYATA MÜDAHALE

Dadaş’ın, göreve geldiği ilk günden itibaren öğretmenlere sürekli tehditlerde bulunduğunu vurgulayan Özbay, Dadaş’ın, öğretmenlere “Özel hayatınız yok, tek önceliğiniz bu okul olmalı” dediğini ve gece yarılarına kadar zorunlu toplantılar yaptığını belirtti. Özbay, Dadaş’ın hamile bir öğretmene ise “Nasıl hamile kalırsın, sen Fen Lisesinde çalışıyorsun” diye ifadeler kullandığını söyledi. Özbay, bir öğretmene kolu alçıda olmasına karşın nöbetçi öğretmenlik yaptırıldığını, bir diğerinin ise düşük yapmasına rağmen işe zorlandığını belirtti.

KARMA VOLEYBOLA YASAK

Özbay, pansiyonda öğrencilerin, kendilerine verilmesi gerekenden az yemek verilmesine gösterdiği tepkilere, “Evinizde kuru lavaş yiyorsunuz, yemeklere nankörlük etmeyin” diye karşılık aldığını belirtti. Özbay, okul bahçesinde düşen bir kız öğrenciye müdahale edilmemesine gerekçe olarak “Abdestim bozulurdu” dendiğini de iddia etti.

Özbay, Dadaş ve öğrenciler arasında 2021-2022 eğitim yılında yaşanan bir olayı şu sözlerle anlattı: “Kız ve erkek birlikte voleybol oynadıkları için aileleri aranmış ve ‘Çocuğunuz okul bahçesinde karşı cinsle voleybol oynuyor’ denerek öğrenciler suçlanmıştır. Olay sonrası birçok öğrenci gözyaşlarıyla okuldan ayrılmıştır. İki eski öğrenci, yaşananları teyit etmiştir.”

‘ASLA KABUL ETMİYORUZ’

Kadem Özbay, “Valilik ve il milli eğitim Müdürlüğü, Müdür Mehmet Akif Dadaş’ın derhal görevden alınması ve hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi için gereğini yapmalıdır. Dadaş’ın sendikal mücadeleyi engellemeye yönelik tutumları yasalara açıkça aykırıdır. Eğitimİş olarak bu kişinin hukuki yollardan cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Eğitim-İş olarak Patnos Fen Lisesi’nde yaşanan insanlık dışı uygulamaları asla kabul etmiyor, liyakatsizlikli eğitim ortamlarını çürüten bu zihniyete karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği için liyakatsizliği, hukuksuzluğu ve keyfi yönetimi okullarımızdan def edeceğiz.”