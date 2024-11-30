İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Bir üniversite öğrencisi ile konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anne ile tartışmasını öneririm

Yayınlanma: 30.11.2024 - 13:43

Güncelleme: 30.11.2024 - 13:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin, ''Yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları sarmaya, onların yarattığı ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor. Bu sözleri bize değil, gitsin bir emekli ile sokakta tartışmasını, bir üniversite öğrencisi ile konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anne ile tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki belediye başkanları toplantısına katılmak için geldiği CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''ÇOCUĞUNU KREŞE YOLLAYAMAYAN ANNE İLE TARTIŞMASINI ÖNERİRİM''

İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'ndeki açıklamalarının hatırlatılarak; ''Cumhurbaşkanı’nın size yönelik eleştirileri oldu. ‘Milleti sunacak hiçbir şeyleri yok. Ne gam ne tasa’ dedi. Ne demek istersiniz? Vatandaşa iş yapmamakla eleştirdi” diye sorusu üzerine şunları söyledi:

''Kent lokantalarımız, yurtlarımız, kreşlerimiz, milyonlarca çocuğa burs vermemiz, gençlere burs vermemiz... Bugün onların yarattığı derin ekonomik krize karşı belediyelerin sadece yaptığı sosyal politikalarla ilgili birkaçı. Yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları sarmaya, onların yarattığı ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor. Bu sözleri bize değil, gitsin bir emekli ile sokakta tartışmasını, bir üniversite öğrencisi ile konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anne ile tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor.''