Eğitim-İş, MEB’in 2023 bütçesini değerlendirdi, iktidara tepki gösterdi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Eğitim-İş’in Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 bütçesine ilişkin hazırladığı raporda, merkezi bütçe yatırım ödeneğinden MEB yatırımlarına ayrılan payın 2022’de yüzde 22.34 iken 2023’te 12.65’e kadar gerilediği belirtildi.

Raporda, “Ayrıca MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 2002’de yüzde 17.18 iken, 2023’te yüzde 9.17’ye gerilemiştir. Payların düşüş eğiliminde olması taşımalı eğitim, ikili eğitim gibi alanlardaki sorunların 2023’te de artarak devam edeceğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

"TASARRUF ALANI"

Yine rapora göre 2016’dan bu yana Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının yaklaşık yüzde 25 azaldığı belirtildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, “Eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları göz önüne alındığında bu trajikomik bütçe, hükümet için eğitimin önem sırasında ne kadar arkalara itildiğinin ispatı. Bu bütçe, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek lükslerinden vazgeçmeyenlerin, tasarruf alanı olarak eğitimi bellediğini gösteriyor” dedi.