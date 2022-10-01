Eğitim-İş, yasa için Anıtkabir'e yürüyor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 01:32

Eğitim-İş’ten, bugün saat 11.00’de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştirilecek “Büyük Yürüyüş” nedeniyle yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Okullarda çalışma barışını bozacak, içeriğinde yer alan kariyer basamakları uygulamasıyla da öğrenci ve veliler arasında ayrışmaya neden olacaktır. Karşı çıkıyoruz. Bugün yoksulluk sınırının altında ücret alan, çalışma şartları çağın gerisinde kalan, zaten kadrolu/ücretli/sözleşmeli diye ayrılan eğitim emekçileri için bu kanun sorun çözen değil, başlı başına bir sorundur. Derhal geri çekilmelidir. Bugün susarsak yarın çok geç olacak. Gelin, gecikmeyelim.”