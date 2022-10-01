Eğitim-İş, yasa için Anıtkabir'e yürüyor

Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Meslek Yasası’nın geri çekilmesi ve açlık sınırındaki eğitim emekçilerinin ücretlerinin iyileştirilmesi için Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyecek.

ANKARA / Cumhuriyet
01 Ekim 2022 Cumartesi, 01:32
Eğitim-İş, yasa için Anıtkabir'e yürüyor
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Eğitim-İş’ten, bugün saat 11.00’de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştirilecek “Büyük Yürüyüş” nedeniyle yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Okullarda çalışma barışını bozacak, içeriğinde yer alan kariyer basamakları uygulamasıyla da öğrenci ve veliler arasında ayrışmaya neden olacaktır. Karşı çıkıyoruz. Bugün yoksulluk sınırının altında ücret alan, çalışma şartları çağın gerisinde kalan, zaten kadrolu/ücretli/sözleşmeli diye ayrılan eğitim emekçileri için bu kanun sorun çözen değil, başlı başına bir sorundur. Derhal geri çekilmelidir. Bugün susarsak yarın çok geç olacak. Gelin, gecikmeyelim.” 


Eğitim İş Sendikası

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