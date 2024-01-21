Eğitim-İş'ten çarpıcı rapor: Çocuklar sermayeye ucuz işgücü

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Eğitim-İş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. yarıyılına ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede şu bulgulara yer verildi.

Okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99.57 iken, 2022-2023 eğitim yılında yüzde 93.85’e düştü. 2013-2014 eğitim yılında yüzde 99.61 olan kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93.82’ye geriledi.

Dernek/vakıf maskeli tarikatlar eğitimde cirit atmaya devam etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yapılarla protokole devam edeceklerini söyleyerek laik eğitimin düşmanlarıyla işbirliği yaptığını ilan etti. ÇEDES kapsamında, imamlar okul ve okul dışında çocuklarımızla bir araya getirildi. Bakan Tekin, ‘Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur’ diyerek karma eğitimi hedef aldı. Okul öncesi eğitime, ilk ve ortaokullara mescit eklendi.

Çocuk işçi sayısı arttı. Bu yıl en az 47 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Mesleki eğitim adı altında yüz binlerce öğrenci eğitimden koparılıp sermayeye ucuz işgücü oldu.

KYK yurtlarına öğrencilerin ancak yüzde 18’i yerleşebildiğinden, birçok öğrenci tarikat yurtlarına mecbur bırakıldı.

Öğretmen açığı kadar dahi öğretmen ataması yapılmadı. Asgari ücretin altında ücretle öğretmen çalıştırılarak devlet eliyle suç işlendi.

Öneriler ise “Cemaat ve tarikatlara öğrenci kazandırmanın aracı haline getirilen her türlü eğitim dışı uygulamaya son verilmeli. Çalıştırmaya dayalı mesleki eğitim uygulamaları kaldırılmalı. Laik ve bilimsel eğitimden yana olan eğitim emekçileri her alanda söz sahibi olmalı” ifadeleriyle aktarıldı.