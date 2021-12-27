Eğitim-İş'ten 'Getir Reklamı' için firmaya ihtarname
Eğitim İş, Getir'in reklamındaki öğretmen rolü nedeniyle firmaya bir ihtarname göndererek, reklam filminin gösteriminin durdurulmasını istedi.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), son zamanlarda TV kanallarında yayımlanan Getir firmasının "Getir artık 81 ilde!" reklamına karşı harekete geçti.
Reklamda öğretmen rolündeki kişi, senaryo gereği firmanın yaygınlığını anlatmak için Türkiye’nin tüm illerini ezbere saniyeler içinde sayıyor.
Sendika, reklamdaki öğretmen rolü için Getir firmasına bir ihtarname göndererek, reklam filminin gösteriminin durdurulmasını istedi.
Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son zamanlarda TV kanallarında yayımlanan Getir firmasının reklamındaki öğretmen rolü, eğitim camiasında önemli ölçüde rahatsızlık yaratmıştır.
Reklam filminde senaryo gereği, sınıf içerisinde, görevi başında olan bir eğitimcinin firmanın ticari etkinliğine konu edilmesi zaten başlı başına sorunlu olması bir yana, senaryo gereği kamu görevlisi olan öğretmene sınıf içerisinde bir “pazarlama yapma” görüntüsü verilmesi ise kamusal nitelikte eğitim hizmetinin bu vasfına ters düşmekte olup, mesleğin saygınlık ve itibarını da olumsuz şekilde zedelemektedir.
Reklam senaryosunda karikatürize edilerek işlenen öğretmen tiplemesi de biz eğitimciler için inciticidir. Senaryoda öğretmen, sınıfta en ciddiye alınmayan, en kendine güvenmeyen kişi olarak işlenmiştir. Öğrencilerin dahi ciddiye almadığı öğretmen tiplemesinin, sınıfa gelen kurye kadar dahi kendine güvenmiyor olarak resmedilmesi ve bir soru sorulduğunda robotik biçimde cevap vermesi, toplumdaki öğretmen algısıyla çelişmektedir. Ülkemizin kurucusu Atatürk'ün bile "sınıfta Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir" diyerek önem atfettiği eğitim emekçilerinin, sınıfın en silik karakteri olarak resmedilmesi kabul edilemez.
Bu nedenlerle, Eğitim-İş olarak Getir firmasına bir ihtarname göndererek, reklam filminin gösteriminin durdurulmasını istedik. Aksi durumda ortaya çıkan öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek nitelikteki reklam filmi hakkında gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirdik.
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