Öğretmen ve eğitimcilerin beklentilerini 15 bin atama karşılamadı

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 15 bin atamanın da beklentileri karşılamadığını belirterek, “Seçime yaklaşılan dönemde ve baskı olan bir ortamda, bu, bir parmak bal çalmak, umut tacirliği yapmaktır. 3600’ün konuşulmasını ve 15 bin atama yapılacak olmasını, AKP’nin seçime yaklaştığının da bir göstergesi diye değerlendiriyorum” dedi.

Atama bekleyen öğretmenlerin ve eğitimcilerin 60 bin atama talebine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin atama yapılacağını açıklamış ve kararı “müjde” olarak duyurmuştu. Atanamayan öğretmenler ise gerçekleştirdikleri eylemler ile ek 40 bin atama istemişti. Daha önce “Açık yok, aksine fazlalık var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, “daha kaliteli eğitim için 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını” duyurmuştu. 40 bin ek atama bekleyen eğitimciler, 15 bin ek atama karşısında umduklarını bulamadı. Kararı değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, 700 bin öğretmen adayının atamayı beklediğini ancak 15 bin ek atama kararının beklentileri karşılamadığını, salgın sürecinde sınıf mevcutlarının azaltılması konusunda da yetersiz olduğunu söyledi.

‘SEÇİME YÖNELİK POZİSYON’

Atamanın, “seçime yaklaşılan dönemde ve baskı olan bir ortamda, bir parmak bal çalmak, umut tacirliği yapmak” olduğunu söyleyen Özbay, “‘Atama yapıyoruz, yapabiliriz’ gibi küçük bir bal çalmaktan öte geçen bir şey değil. Her zamanki gibi ‘mış gibi’ yapıyorlar” dedi. Sayıyı yeterli bulmanın mümkün olmadığını, kararın “tamamen seçime yönelik bir propaganda amacı taşıdığını” söyleyen Özbay, eğitimin yalnızca seçim dönemleri görüldüğünü kaydetti. Özbay, “Eğitime ilişkin düşüncesi olanlar, bir planlama içerisinde olurlar. Bunu da okulların açıldığı süreçte gördük. Kadrolu yardımcı personel, derslik, öğretmen sorumuz var. 15 bin öğretmen atamak, ‘mış gibi’ yapmaktır, sorunları çözmeyecektir. Seçime yönelik pozisyon alma durumudur. Daha önce yaptıkları gibi seçime yaklaştıkları dönemde umut tacirliğinden öte değildir. 3600’ün konuşulmasını ve 15 bin atama yapılacak olmasını, AKP’nin seçime yaklaştığının da bir göstergesi diye değerlendiriyorum. Eğitime ilişkin politika olsa, atama, okullar başlamadan önce yapılırdı” ifadelerini kullandı.