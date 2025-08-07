Eğitim Sen'den diploma skandalına karşı ortak mücadele çağrısı: Bu ülkede tuz kokmuş, söz bitmiştir artık!

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak son günlerde gündemden düşmeyen sahte diplomalar skandalına ilişkin açıklama yaptı.

Herkesi ortak mücadele etmeye çağıran Irmak, "Bu ülkede paralel bir e-devlet oluşturulmuş. LGS tartışmalı, diplomalar sahte, e-imzalar çalınmış, ortada haraç mezat dolaşıyor. Bir tarafta sahte diplomalılar altında okuyan milyonlarca öğrenci, bir tarafta sahte diplomalılar denetiminde çalışan yüzbinlerce insan... Şimdi anladın mı, neden kaldırılmıyor mülakat? Gerçek liyakatliler ve liyakat ortaya çıkmasın diye...

Buradan bütün topluma Eğitim Sen olarak çağrımızdır: Haksız ve hukuksuz bir şekilde kürsüleri ellerinden alınmış üniversite hocaları, umutları çalınmış işsizler, geleceği çalınmış öğrenciler ve itibarsızlaştırılmış öğretmenler... Bu kokuşmuş, çürümüş düzene dur demenin zamanı gelmedi mi? Gerçek adalet için, hukuk ve hukukun üstünlüğü için eşitlik özgürlük için hepinizi mücadeleye çağırıyoruz. Mücadele dışında başka çıkar yol yok. Çünkü bu ülkede tuz kokmuş, söz bitmiştir artık!" dedi.