Eğitim Sen eğitimdeki şiddete çözümünü açıkladı: Her okula ‘krizle müdahale ve eylem planı’ formülü

Okullardaki şiddet çıkmazı ve güvenlik sorunlarını sürüyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak bugün sendikasının genel merkezinde eğitimde şiddet konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okullarda son dönemlerde yaşanan şiddet ve güvenlik örneklerini anımsatan Irmak, "Okullarda yaşanan şiddetin artması Türkiye'de eğitimin tehdit altında olduğunun işaretlerini vermektedir. Öğretmen ve öğrencilerimizin can güvenliği kalmamıştır. Okulların şiddetle gündeme gelmesinde tüm toplumunun sorumluluğu vardır. Şiddet olgusu okullarımızı kuşatmış durumda..." dedi.

'GÜNÜBİRLİK MÜDAHALE İLE ÇÖZÜLMEZ'

Okulda şiddet sorununun çözümünün günübirlik müdahalelerle değil uzun vadeli eğitim politikalarıyla mümkün olabileceğini ifade eden Irmak, "Bakanlık eğitim emekçilerini hedef tahtasına koyan söylemlerden vazgeçmelidir. Her okulun krizle müdahale ve eylem planı olmalıdır. Çocukları suça iten toplumsal çevreler irdelenmelidir. Çözüm bütüncül bir okul iklimi dönüşümündedir" diye konuştu.