Eğitim Sen Genel Başkanı Irmak: ‘Çocukların önündeki engellerin kaldırılması, bu iktidarın evine gönderilmesiyle mümkün’

Çocuk işçiliği ve buna bağlı nedenlerle gerçekleşen ölümler son dönemde tartışılan gündem maddelerinden biri... MEB, MESEM’ler aracılığıyla çocuk işçiliğine yasal bir kılıf hazırlasa da eğitim sendikaları buna şiddetle karşı çıkıyor. Bugün de Eğitim Sen, MEB önünde "MESEM’ler kapatılsın okullar açık kalsın" çağrısında bulundu.

Burada yapılan basın açıklamasını Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu okudu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'ni eleştiren Aydoğdu programın kamuoyuna “mesleki eğitim vizyonu” olarak sunulsa da gerçekte patron örgütleriyle kapalı kapılar ardında yürütülen bir uyum toplantısı niteliğinde olduğunu vurguladı.

‘SUÇLU ÇOCUK DEĞİL ONLARI SANAYİYE GÖNDEREN SİSTEM’

Söz konusu programda çocukların eğitiminin değil; sermayenin ihtiyaçlarının konuşulduğunu kaydeden Aydoğdu, “Sayın Bakan, patronlara ne söz verdiniz? Daha fazla çocuk işgücü mü? Daha erken yaşta işe gönderilen yeni “MESEM adayları” mı? Çünkü biliyoruz: MESEM bir eğitim modeli değil, çocuk emeği sömürüsü projesidir” dedi.

İki yıl önce 300 bin olan MESEM öğrenci sayısının geçen yıl 400 bini, bu yıl ise 500 bini geçtiğini anımsatan Aydoğdu, “ Patronlara yetmiyor! Her sene yüz binlerce yoksul çocuk daha fabrikalara, atölyelere, sanayi sitelerine gönderiliyor. Eğitim satılık değildir! Çocuklar köle değildir!” diye konuştu.

“Çocuklar ölüyor, MEB susuyor” çıkışında bulunan Aydoğdu, Bakan Tekin’e “10 yaşındaki çocuğu tezgâha göndermek eğitim midir? Çocuklara spor yapmayı, oyun oynamayı, sosyalleşmeyi çok görmek nasıl bir eğitim politikasıdır? Fen lisesi müfredatını meslek liselerine dayatıp sonra “Bu çocuklar okumak istemiyor” demek, halk çocuklarını suçlamak değil midir?” sorularını yönelterek, “Suçlu çocuk değil; bu çocukları sanayi sitelerine gönderen sistemdir!” tepkisini gösterdi.

‘6 MİLYON ÇOCUK SIRADAKİ MESEM ADAYLARI MI?’

Meslek liselerinin yok edildiğini ve yerine çocuk işçiliğinin konulduğunu söyleyen Aydoğdu, “Meslek öğretimi okuldan alınarak sanayi sitelerine devredildi zaten ama patron örgütleri doymuyor! MESEM, mesleki eğitim değil; ucuz, güvencesiz çocuk işçiliğidir! Çocuk emeği sömürüsüdür. MEB verilerine göre 6 milyon çocuk eğitim sisteminin dışında. 6 milyon çocuk nerede Sayın Bakan? Atölyelerde mi? Tarım işçiliğinde mi? Sokakta mı? Ev işlerinde mi? Yoksa MEB’in sıradaki “MESEM adayı” mı? Sermaye örgütleri ile bu okul dışına bırakılan çocukları mı dahil etmek istiyorsunuz?” dedi.

MESEM’lerin kapatılmasını istediklerini vurgulayan Aydoğdu, “Parasız, nitelikli, uygulamalı meslek liseleri açılsın, çocuk emeği sömürüsüne son verilsin, her çocuk kamusal, laik ve bilimsel eğitim alsın. Çocuklar işçi değil öğrencidir. Çocuk emeği köleliktir. Eğitim haktır” ifadelerini kullandı.

‘SERMAYE EMRİNDE OLAN İKTİDAR GÖREVİNİ BIRAKMALI’

Aydoğdu’dan sonra Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak konuştu. MESEM’lerin meslek eğitimi değil; ‘çocuk işçiliğinin ve çocuk sömürüsünün devlet ve bakanlık eliyle doğrudan meşrulaştırılması’ olduğunu söyleyen Irmak, “Bakan meslek eğitim zirvelerini patronlarla yapıyor. ‘Çocuklar okullarında olmalıdır’ diyenlere ters kelepçe vuruluyor. Liyakatsiz ve sermayenin emrinde olan iktidar görevini bırakmalıdır. Halkın çocuklarının önündeki engellerin kaldırılması, bu iktidarın evine gönderilmesiyle mümkündür” dedi.