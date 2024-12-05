Eğitim Sen Genel Başkanı Irmak’tan ÇEDES tepkisi: 'Pedagojik cinayet'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:36

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:36

Eğitim Sen’in çağrısıyla Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), ÖV-DER ve CHP Bornova Kadın Kolları üyeleri Bornova İlçe Milli Müdürlüğü’nün önünde toplantı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın da katıldığı protestoda “Laik bilimsel eğitim düşmanı ÇEDES protokolü iptal edilsin” pankartı açan grup sık sık, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Laik eğitim laik yaşam”, “Okullarda imam istemiyoruz”, “Tarikata değil eğitime bütçe”, “Laik bilimsel demokratik eğitim”, “Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganları attı.

ÇEDES ile Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu yineleyen Kemal Irmak, “Laik düzene meydan okuyoruz demek bu. Bugün bunu çocuklara, okullara kadar indirilmiş olması tam bir pedagojik cinayettir, pedagojik kıyımdır. Bir akıl tutulmasıdır. Bu sadece laik ve seküler yaşamdan yana olan çocuklara olan bir kötülük de değildir. Bu kötülük muhafazakar ailelerin çocuklarına yönelik de bir kötülüktür. Çünkü laiklik bütün inançları bütün yaşam tarzlarını garanti altına aldığının herkesin inancını özgürce yaşadığı bir anlayıştır. Bugün bakanın yaptığı tam da cihatçı bir yaklaşımla yaptığı okullara yönelik bir istismardır. Tarikatlar ve cemaatler bakanlığı baskı altına almaktadır. Bu karanlık yırtılacak bu barikat yıkılacak o bakanda o koltuktan alınacak. İstifa et bu ülkenin geleceğini karanlığa sürüklüyorsun. Bakan becereksizliğini örtmek için bu uygulamaları yapıyor. Bir kez daha hükümete ve bakana sesleniyoruz o koltukları terk edin” dedi.

Irmak velilere de seslenen Irmak, ÇEDES protokolüne karşı durmalarını istedi.