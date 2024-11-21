Hürriyetçi Eğitim Sen: 'Eğitim çalışanlarının yüzde 81,1’i ay sonunu getiremiyor'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:48

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:06

Hürriyetçi Eğitim-Sen eğitim çalışanlarının ekonomik durumunun tespiti ve beklentilerine yönelik anket gerçekleştirdi. Ankete toplam 7 bin 563 kişi katıldı. Anket sonuçlarına göre eğitim çalışanları; maaşlarının yüzde 50,9’u kredi/borç ödemelerine, yüzde 33,3’ü gıda harcamalarına, yüzde 9,7’si kira ödemelerine, yüzde 2,7’si eğitim harcamalarına ve yüzde 2,4’ü faturalara gittiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 81,1’i ay sonunda hesabında/cebinde para kalmadığını ifade etti.

Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Eğitim çalışanlarının mevcut ekonomi yönetimine inancı ve güveni kalmamıştır. Daha da kötüsü geleceğe yönelik ekonominin de kendi mevcut durumlarının da düzeleceğine yönelik inançları da kalmamıştır. Bunun yanında ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini de büyük bir kararlılık ve çoğunluk sesiyle dile getirmektedirler” dedi.

Kuruoğlu’nun açıkladığı anket sonuçları:

A. MEVCUT EKONOMİK DURUM VE ETKİLERİ

1. Kredi Kartı Kullanımı: Yüzde 61’i kredi kartı borcunu düzenli, yüzde 24,1’i sadece asgari tutarını ödeyebildiğini, yüzde 11,4’ü ise düzenli ödeyemediğini belirtmiştir.

2. Aylık Bütçede En Çok Yer Tutan Harcama Kalemi: Yüzde 50,9’u kredi/borç ödemeleri yüzde 33,3’ü gıda harcamaları, yüzde 9,7’si kira ödemeleri, yüzde 2,7’si eğitim harcamaları yüzde 2,4’ü faturalar

3. Mevcut Kredi/Kredi Kartı Borç Miktarı: Yüzde 51,4’ü 0-200 bin lira, yüzde 17,9’u 200-400 bin lira, yüzde 7,2’si 400-600 bin lira, yüzde 6,1’i 800 bin lira üstü, yüzde 2,9’u 600-800 bin lira, borcu olmayanların oranı ise yüzde 14,4 olarak belirlenmiştir.

4. Aldığı Maaştan Ay Sonunda Para Kalıp Kalmadığı: yüzde 81,1’i ay sonunda hesabında/cebinde para kalmadığını, yüzde 18,9’u ise kaldığını belirtmiştir.

5. Aldığı Maaş ile Tasarruf Yapma İmkânı: Yüzde 90,1’i aldığı maaş ile tasarruf yapma imkanı bulamadığını, yüzde 6,8’i tasarruf yapabildiğini, yüzde 3,1 ise çok az miktar da olsa yapabildiğini belirtmiştir.

6. Ek İş Yapma Durumu: Yüzde 17,6’sı mesleği ile ilgili ek iş yaptığını, yüzde 35,8’i yapmayı düşündüğünü, yüzde 44,8’i yapmadığını, yüzde 1,8’i de gerek duymadığını belirtmiştir. Yüzde 10,3’ü mesleği ile ilgili olmayan ek iş yaptığını, yüzde 33,2’si yapmayı düşündüğünü, yüzde 54’3’ü yapmadığını, yüzde 2,3’ü ise gerek duymadığını belirtmiştir.

7. Mevcut Ekonomik Durumunun Eskiye Göre Karşılaştırması: Yüzde 86,3’ü mevcut ekonomik durumunun eskiye göre daha kötü olduğunu, yüzde 10,1’i aynı olduğunu, yüzde 3,6’sı ise daha iyi olduğunu belirtmiştir.

8. Aldığı Maaşın Tatil Yapma Kararına Etkisi: Yüzde 96,8’i aldığı maaşın tatil yapma planını olumsuz etkilediğini, yüzde 2,7’si etkilemediğini, yüzde 0,5’i ise olumlu etkilediğini belirtmiştir.

9. Aldığı maaşın Evlilik/Çocuklarını Evlendirme Kararına Etkisi: Yüzde 90’ı olumsuz etki yaptığını, yüzde 9,5’i etkilemediğini, yüzde 0,5’i ise olumlu etkilediğini belirtmiştir.

10. Aldığı Maaşın Mesleki Motivasyonuna Etkisi: Yüzde 85,9’u olumsuz etkilediğini, yüzde 13,1’i etkisinin olmadığını, yüzde1’ise olumlu olumlu etkilediğini belirtmiştir.

11. Aldığı Maaşın Mesleki Aidiyetine Etkisi: Yüzde 78’i olumsuz etkilediğini, yüzde 17,8’i herhangi bir etkisinin olmadığını, yüzde 4,2’si ise olumlu etkilediğini belirtmiştir.

12. Ekonomik Kaygıların Aile İçi İlişkilere Etkisi: Yüzde 79,2’si olumsuz etkilediğini, yüzde 20,3’ü etkisinin olmadığını, yüzde 0,5’i ise olumlu etkilediğini belirtmiştir.

B. ÜLKE EKONOMİSİNE YÖNELİK ALGI VE BEKLENTİLER

1. Mevcut Enflasyon Rakamlarına Olan Güven: Yüzde 97,5’i TÜİK’in açıkladığı rakamlardan daha fazla enflasyon olduğuna inandığını, yüzde 1,3’ü açıklanan rakamlara inandığını, yüzde 1,2’si ise TÜİK’in açıkladığından daha düşük enflasyon olduğuna inandığını belirtmiştir.

2. Fiyat Artışlarının Nedeni: Yüzde 74,9’u ülkedeki fiyat artışlarının sebebinin ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklı olduğunu, yüzde 11,2’si yerli üretimim yeterli olmamasından, yüzde 9,2’si fırsatçılardan, yüzde 1,9’u döviz kurundan kaynaklı olduğunu ifade etmiştir. Geriye kalan yüzde 2,8 ise hepsinden kaynaklı olduğunu belirtmiştir.

3. Ekonominin Gelecekteki Durumuna Yönelik Beklenti: Yüzde 57,6’sı daha iyi olacağına inanmadığını, yüzde 37’9 inanmak istediğini, yüzde 4,5 ise inandığını belirtmiştir.

4. Eğitim Çalışanlarının Ekonomik Durumlarının İyileştirileceğine Yönelik İktidara Olan Güven: Yüzde 76,5’i ekonomik durumlarının iyileştirileceğine dair mevcut iktidara inanmadığını, yüzde 21,8’i inanmak istediğini, yüzde 1,8’i ise inandığını belirtmiştir.

5. MEB, Açık öğretim, ÖSYM, vb. Sınav Ücretlerine Yönelik Beklenti: Yüzde 95,4’ü ücretlerin artırılmasını talep etmektedir. Yüzde 2,2’si ise yeterli olduğunu belirtmiştir. Geriye kalan yüzde 2,4’ü ise görev almadığını, angarya olduğunu, ücretlerin daha da düşürülmesi gerektiğini, ücretsiz olması gerektiğini vb. ifade etmiştir.

6. 24 Kasım’da Eğitim Çalışanlarının İktidardan Talepleri: 24 Kasımda birer maaş ikramiye beklentisi yüzde 66,8 olarak, maaş zam oranının artırılma beklentisi yüzde 56,6, eğitim öğretim ödeneğinin bir maaş tutarına eşitlenme beklentisi yüzde 48,4, ek ders ücretlerinin arttırılması beklentisi yüzde 47,8, seyyanen zam beklentisi yüzde 35,2 olarak gerçekleşmiştir. Hiçbir beklentim yok olarak işaretleyenlerin oranı ise yüzde 11,7 olmuştur