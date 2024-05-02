Sendika ve STK'lerden 'Yeni Müfredat Taslağı' tepkisi: Reddediyoruz

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:13

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:32

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Yeni Müfredat Taslağı'na ilişkin İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Eğitim Sen 3 nolu şube başkanı Hüseyin Tosu okudu. Eyleme Veli Der de katılım göstererek açıklamalarda bulundu.

Eğitim Sen adına konuşan Tosu ''MEB’in ‘yeni müfredatı’, düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle ‘sadeleştirme’ ya da ‘ayıklamaya’ tabi tutulurken, tek adam rejiminin bütün hedeflerini açık ve gizli (örtük) amaç ve değerler üzerinden ders kitaplarına yerleştirerek kendilerince ‘dini’ ve ‘milli’ bir müfredat oluşturulmak istendiği anlaşılmaktadır'' açıklamasında bulundu.

Eğitim Sen açıklamasında iktidarın yeni müfredat taslağına yönelik ''AKP’nin toplum tahayyülünde istediği insan modelinin nedenli çağın gerisinde ve bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini de eğitim alanında sicilinin ne denli bozuk olduğunu da 4+4+4 sürecinden biliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerini gözeten, tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz'' ifadelerini kullandı.

''BİREYCİLİK, MİLLİYETÇİLİK, DİNİ VE MİLLİ DEĞERLER VE REKABET...''

Sendikanın yapmış olduğu açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

''Bireycilikle, milliyetçilikle, dini ve milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik açıdan sığ, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı yeni eğitim müfredatının çocuklarımıza/öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmak zorundadır.''

VELİ DER: EVRENSEL VE BİLİMSEL DEĞERLERDEN YOKSUN MÜFREDAT TASLAĞI GERİ ÇEKİLSİN

Yeni müfredat taslağına ilişkin Eğitim Sen'in basın açıklamasına katılan Veli Der adına Seval Keleş söz aldı.

Keleş yaptığı açıklamada Yeni müfredatın derhal geri çekilmesini ve tüm paydaşların hazırlık sürecine dahil edildiği şeffaf, bilimsel, çağdaş, evrensel bir müfredat hazırlık sürecinin başlatılması gerektiğini aktardı.

Veli Der adına konuşan Keleş '' Müfredat taslağı öğretmenlere, akademisyenlere, velilere rağmen kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. Öznesinin öğrenci olmadığı bir müfredat taslağıyla karşı karşıyayız. Dokuz günlük görüş verme süresinin akılcı, mantıklı bir karşılığı olduğunu veliler olarak düşünmüyoruz. Bu kadar kısa bir sürede tüm taslağın, ders içeriklerinin biz veliler ve öğretmenler tarafından okunabilmesi, incelenebilmesi bile mümkün değildir'' dedi.

ÇYDD: 'MAARİF MODELİ'Nİ DE MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNİ DE REDDEDİYORUZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de yeni müfredata ilişkin tepkisini dile getirdi. ÇYDD'den yapılan açıklamada “Maarif modelini” de müfredat değişikliğini de reddediyoruz. Bir eğitim ve öğretim programı tüm toplumu ikna eden gerekçelere sahip olmalı; açık ve sağlam bir hazırlık süreci işletilmeli; geniş ve şeffaf bir toplumsal katılım sağlanmalı ve programı test edecek bir pilot uygulama öngörülmelidir. Gerçekten amaç, çocuk ve gençlerimizi çağa uygun bilgi ve becerilerle donatmaksa, bu unsurlar esastır.

Bu unsurların hiç birini taşımayan ve bir oldubittiyle getirilen bir değişiklikle karşı karşıyayız. Oysa öğretim programları nasıl bir toplumda yaşamayı ve nasıl bir gelecek inşa etmeyi arzuladığımıza ilişkin hayati bir konudur. Ciddiyet, özen ve hassasiyet gerektirir.'' ifadeleri kullanıldı.