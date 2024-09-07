Eğitim Sen’den artan okul masraflarına dikkat çekmek için MEB önünde eylem

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Artan okul masrafları Ankara ve İzmir’deki eylemlerle protesto edildi. Eğitim Sen, dün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde eylem yaptı. Grup hazırladıkları kitap, defter, kalem ve çanta gibi temel eğitim-öğretim araç gereçlerini de fiyatlarıyla birlikte bakanlığın önünde yere serdi. Burada bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, aldıkları kırtasiye malzemelerinin yüzde 27 indirimli olmasına rağmen pahalı olduğunu vurguladı.

‘ÇANTA DOLMUYOR ÇOCUK DOYMUYOR’

Eğitim Sen üyeleri, Ankara’daki eylemde “Derin yoksulluk öğrencilerimizi vuruyor”, “Çanta dolmuyor, çocuk doymuyor” ve “Bilimsiz eğitim olmuyor” pankartları açtı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “TÜİK’in açıkladığı verilerine göre eğitim alanındaki enflasyon yüzde 121. Oysa insanlar asgari ücretle çalışıyor. Enflasyon eğitim alanını çok ciddi bir şekilde vuruyor. Bugün bir çantanın 6 bin liraya kadar çıktığını gördük. Böyle bir fiyat olabilir mi” ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin ortalama aylık giderinin 4-5 bin lira olduğunu belirten Irmak, “Bu rakam farklı yerlerde 25 bin liraya kadar ulaşıyor. Yoksul halk çocukları kendi çaresizliklerine bırakılmışlar. Bir anne baba düşünün çocuğunun eğitim ihtiyacını karşılayamadığı için bunun utancını yaşıyor” diye konuştu.

‘EĞİTİM HERKESE HAK’

Irmak sözlerine şöyle devam etti: “Eğitime gerekli bütçe ayrılsın okullara ödenek gönderilsin. Çetelerin vergileri alınarak yoksul halk çocuklarının eğitim hakkı gerçek anlamda sağlansın. Eğitim zenginler için değil herkes için haktır. 900 bin üniversite öğrencisi ekonomik koşullardan dolayı eğitimine devam edemedi.”

Ailelerin çocuklarına simit ve suyu bile zor alabildiğine vurgu yapan Irmak, “Bu çocukların eğitimde başarılı olma şansları yok çünkü beslenmeyle zekânın gelişimi doğru orantılı. Çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılması ülkemizin ve geleceğimizin de bir çok şeyden mahrum bırakılması anlamına geliyor. Eğitim anayasadaki gibi zorunlu ve parasızsa devlet bunun gereğini yapmalıdır” değerlendirmelerinde bulundu.