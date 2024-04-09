Eğitim Sen'den MİT'e tepki: 'Kabul edilemez!'

Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:57

Güncelleme: 09.04.2024 - 15:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden yayımladığı duyuru ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerini resimle ya da mektupla kağıda dökmelerini istedi.

"ETKİNLİKTEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ"

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Eğitim Sen, etkinliğin çocuk gerçekliğine, çocuk psikolojisine aykırı olduğunu ve pedagojik açıdan asla doğru olmadığını belirterek etkinlikten derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin, çocuklara uygun olmadığı gibi 23 Nisan ruhuna da aykırı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan “güvenlik”, “istihbarat” ve “gizli ajan” kelimelerini resimle ya da mektupla kağıda dökmelerini istemiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın açtığı yarışmanın, çocukları ilgilendiren bir boyutu yoktur. Bu kavramlar çocuk gerçekliğine uygun olmadığı gibi, bu tür işler MİT’in görevi de değildir. MİT böyle bir etkinlik düzenleyeceğini Milli Eğitim Bakanlığı’na sormuş mudur? Sormamışsa bu bir sorundur. Sormuş ve MEB izin vermişse bu çok daha büyük bir sorundur.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sınırları anayasa ile çizilen görev ve yetkilerini aşarak, okullarda ÇEDES ve benzeri etkinlikler üzerinden çocuklara yönelik faaliyetleri sürerken, devletin istihbarat teşkilatı MİT’in de “23 Nisan” dolayısıyla “güvenlik”, “istihbarat” ve “gizli ajan” gibi çocukların zihinsel süreçlerinde olumsuz etkiler yaratabilecek bir etkinlik düzenlemesi doğru değildir. Diyanet ve MİT gibi kurumların kendi görev alanları dışına çıkarak, hangi gerekçeyle olursa olsun, çocuklara yönelik etkinlik ve faaliyetlerde bulunmaları kabul edilemeyeceği gibi, bu durum çocuk gerçekliğine, çocuk psikolojisine aykırı ve pedagojik açıdan da asla doğru değildir. Böylesi bir etkinlik 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ruhuna temelden aykırıdır. Siteden kaldırılmalı ve bu etkinlikten vazgeçilmelidir."