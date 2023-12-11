Eğitim Sen’den re’sen atamalara tepki: Geri alınsın

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:23

Güncelleme: 11.12.2023 - 23:47

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 Aralık 2023 tarihinde il genelinde 941 öğretmeni resen olarak atadığını belirten Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir durumun mağduriyet yarattığını söyledi.

İl genelinde yapılan 941 atamanın 102’sinin ise Buca’da olduğu aktaran Savaş Candemir, İzmir depremi sonrası sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve güçlendirme yapılacak olan 12 okuldaki eğitim emekçilerinin başka okullara re’sen atandığını belirterek, “Bu okullar Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Vali Rahmi Bey İlkokulu, Recep Ersayın İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Betontaş İlkokulu, Mevlana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu, Tütün İhracatçılar Birliği İklokulu,23 Nisan İlkokulu B Blok, Çamlık Hüseyin Tolga Hepgün İlkokulu, Necip Fazıl İlkokulu, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’dir. Bu okullardaki öğrenciler Buca’nın dört bir yanına dağıtılmış, okullar üçe dörde bölünmüş ve başka okulların binalarında derslere devam etmeye çalışmaktadırlar. Okul öğrencileri Buca’nın bir ucundan diğer ucuna okullara ulaşmaya çalışmaktadır. Öğrenciler mağdur, veliler mağdur öğretmenler mağdur durumdadır” dedi.

“GERİ ALINMASINI TALEP EDİYORUZ”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenleri mağdur ettiğini vurgulayan Candemir, “Yıkılan okul binaları ilçe milli eğitimin planları doğrultusunda 1 yıl içinde bitirileceği belirtildiği halde, bu okulların öğretmenleri norm fazlası durumuna düşürülüp, resen atamaları yapılmıştır. 1 yıl içinde çoğu tekrar kendi binalarına dönecek olan bu okulların, tekrar öğretmen ihtiyaçları oluşacaktır. Ama bina yıkılırken okulun öğretmeni olan onlarca öğretmen, yeni bina yapıldığında okulun öğretmeni olamayacaklar. Yeni binalarına dönen okullarda oluşacak öğretmen ihtiyacı nedeniyle yeni öğretmenler atanacaktır. Yıkılan okullarda görev yapan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Okulları yıkılıp yeniden yapılacak olan okul öğretmenlerinin norm fazlası gösterilmesine son verilmelidir. Başta bu okul öğretmenleri olmak üçere Buca’da 102 İzmir’de 941 resen atama kararının gözden geçirilmesini ve geri alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.