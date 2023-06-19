Eğitim-Sen'den ürküten eğitim raporu: Kriz sınıfları boşalttı
Ekonomik kriz en çok çocukları vurdu. Milyonlarca veli çocuklarını okutabilmek için bütçesini zorladı. Aile ekonomisine destek olabilmek için yüz binlerce çocuk okulu bıraktı. Bu yüzden geride kalan eğitim döneminde ortaokul ve liselerde sınıflar, neredeyse 3’te 1 düzeyinde boş kaldı. Eğitim-Sen’in raporunda “Okuldan terkler çok hızlı bir biçimde arttı. Eğitimde çok ciddi bir devamsızlık var. Okula gitmeme artık bir hak olarak görülmeye başlandı” tespiti yapıldı. Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, deprem bölgesinde tablonun daha da kötü olduğunu söyledi.
Eğitim-Sen 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin bitiminde dönem sonu eğitim değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda eğitimdeki “ekonomik eşitsizlik” ve “devamsızlık” sorunlarının giderek arttığına dikkat çekildi.
Ekonomik eşitsizliklerin eğitimi doğrudan etkilediğinin belirtildiği raporda, “Milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için bütçelerine göre çok daha yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda kalıyorlar” değerlendirmesi yapıldı.
Öte yandan raporda, okullarda artan devamsızlık için de “Eğitimde çok ciddi bir devamsızlık var ve devamsızlık artık bir hak olarak görülmeye başlarken okuldan terkler çok hızlı bir biçimde artıyor. Ortaokul, liselerde sınıflar neredeyse 3’te 1 düzeyinde boşalmış durumda” ifadeleri kullanıldı.
(İkram Atabay)
ÇOCUKLAR TARLADA!
Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, rapora ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, mevsimlik işçi ailelere değinerek “Kimi çocuklarımız ailelerinin ekonomik durumlarına katkı sağlamak için okulu terk ediyor. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocukları belli bir dönem okula gidemiyor. Çocuklarımız ailelerinin işi yüzünden bölge değiştiriyor ve okullar açıldığında da geç dönüyorlar” dedi.
Atabay, yoksul ailelerin çocuklarının çalışmak zorunda kalmasına ilişkin de “Bu durum okullarda devamsızlığa da yol açıyor. Devamsızlıklar, deprem bölgesinde daha da arttı. Deprem bölgesinde eğitim sisteminin sürdürülebilir olması için gerekli tedbir alınmadı. Bakanlık okulları açtı ancak devam zorunluluğunu kaldırdı. Bu sefer aileler de öğrencileri göndermedi” diye konuştu.
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