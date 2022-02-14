Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek açıklamada bulundu.

DHA
14 Şubat 2022 Pazartesi, 02:30
Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
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Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasa açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesbında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."


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