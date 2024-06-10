Eğitim Uzmanları AYT sorularını Cumhuriyet için değerlendirdi: 'Matematik belirleyecek'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Alan Yeterlilik Testleri’ndeki soruları değerlendiren uzmanlar, sınavın genel olarak zor olduğunu söyledi. Son dört yılın en zor sınavı olduğunu belirten rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt “Özellikle matematik testi çok zor hazırlanmış. Hedefi ilk 10 bin olan öğrenciler bile çok zorlandıklarını ve çok sayıda matematik sorusunu boş bıraktıklarını söylüyor” dedi. Fabrika Eğitim Akademi’nin üniversite hazırlık bölüm başkanlarının derslere göre yorumları ise şöyle:

MATEMATİK: Matematik testi genel olarak kazanımlara uygun, öğrencilerin bilgisini ölçen zor sorulardan oluşan bir sınavdı. Logaritma konusundan her öğrencinin yapamayacağı zorlukta soru hazırlanmış. Matematik testinde işlem kalabalığı gerektiren sorular bulunurken yeni nesil tarzda çok soru yoktu. Geometri soruları da matematik soruları gibi eleyici sorulardan oluşmaktaydı.

FİZİK: Beklenildiği gibi 11. ve 12. sınıf müfredatına uygun sorulmuştu. Sorular mekanik ünitesi ağırlıklıydı.

KİMYA: Sorular hem işlem becerisini ölçmek hemde temel bilgi birikimini kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulmuş.

BİYOLOJİ: Biyoloji soruları müfredata uygun kazanımlardan olmanın yanı sıra geçmiş yıllarla kıyasladığımızda temel bilgiler düzeyinde ve çeldirici şıkların olmadığı bir sınavdı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Orta seviye sorulardan oluşuyordu.

TARİH: MEB’nin yayımlamış olduğu deneme ve sorulara paralel düzeyde ve orta zorlukta sorular sorulmuştu.

COĞRAFYA: Daha çok bilgi düzeyini ölçme ağırlıklı olup ve bilgisi olmayan öğrencilerin yapabileceği sorular olmadığını söyleyebiliriz.

FELSEFE GRUBU: Felsefe grubu orta zorlukta sorulardan oluştu.

ZAMAN ALICI SORULAR

Özel Atacan Anadolu Lisesi YKS grubu öğretmenleri, kimya sorularının zorluk düzeyine dikkat çekerek “Klasik soruların dışında zorlayıcı sorular da sorulmuş. Matematik testi için ise zorluk derecesi fazla sorular seçilmiş. Bu yıl matematik AYT’de belirleyici olabilir” yorumunu yaptı.

İLK 10 BİNİN SIRALAMASI

Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, “Testlerin getireceği puan, testin o yılki Türkiye soru net ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Fen Bilimleri testinin, Türk Dili ve Edebiyatı/ Sosyal Bilimler-1 testinin ve Sosyal Bilimler-2 testinin zorluk dereceleri (Tarih dışında) geçen yılla paralellik gösteriyor. YKS’nin en zor testi matematik oldu. Bu nedenle EA ve SAY puan türlerinde ilk 10 bin öğrencinin sıralamasını belirleyecek testin matematik olacağını söylemek mümkün. Tüm testlerde geçen yılla birebir aynı netleri çıkaran bir öğrenciye bu yıl daha iyi bir EA ve SAY puanı sıralaması geleceği düşünülmeli” dedi. Bilfen liseleri bölüm başkanları da “Sayısal sorularına bakıldığında son yılların en zor AYT sınavıydı denilebilir” yorumunu yaptı. Uğur Okulları Genel Müdür yardımcısı Adil Kurt, “2024 AYT’de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik, sözel öğrencileri için tarih ve coğrafya dersleri belirleyici olacaktır” dedi.

‘SORULAR ÇALINDI’ İDDİASI ARAŞTIRILACAK

AYT’ye saatler kala bazı soruların sınavda çıkacağı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılması ortalığı karıştırdı. Söz konusu soruların sınavda çıkmadığı ancak siber dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu, İçişleri Bakanlığı’nca da konunun araştırıldığı belirtildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sınav sürecinde dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.

