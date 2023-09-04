Eğitimciler direnişte! Yeni öğretim yılı, eğitim emekçilerinin dayatmalara karşı vereceği mücadeleyle başlıyor

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:41

Okulöncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıf öğrencileri için hazırlanan “uyum programı” bugün başlıyor. “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesine, önlük giyme, din dersi dayatmasına karşıyız” diyen öğretmenler, “öğretmenler kurulu” toplantılarında Eğitim Sen tarafından hazırlanan bir bildiri okuyacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, son olarak önlük ve kılık kıyafet tartışmalarıyla öğretmenlik mesleğinin değersizleştirildiği vurgulanan bildiride, “Haklarımız yok sayılmak istense de bizler en önemli kamu hizmetlerinden birisini, yani toplumun nitelikli bir eğitim hakkına erişimi için emek veriyoruz. Her öğrencimizin eşit haklara sahip olduğunu, eşit yurttaşlığın en önemli ilke olduğunu öğretmeye çalışırken karma eğitimi tartışmaya açmak, bazı seçmeli dersleri zorunlu seçilecek dersler haline getirmek ve önlük uygulamasını gündeme getirerek öğretmenleri tek tipleştirmeye çalışmak eğitim süreçlerinin en önemli çelişkisidir” denildi.

‘PROTOKOLLERE SON’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaştığı hatırlatılan bildiri şöyle:

“Üç kurumun bir araya gelerek oluşturduğu ÇEDES projesi kapsamında pedagojik eğitimi bulunmayan vaiz, imam hatip ve Kuran kursu öğreticilerinin eğitim kurumu olan okullarda ‘manevi danışman’ olarak görevlendirilmesinin önü açılıyor. Bakanlığımız kendi asli sorumluluğunu başka kurumlarla paylaşmamalı, sebeple protokol ve proje uygulamalarına son vermelidir. Toplum, farklılıkları olan ve söz konusu farklılıklarıyla birlikte de eşit, demokratik ve adil bir yaşam hakkına sahip yurttaşlardan oluşmalıdır. Bu gerçek, sadece anayasa ve yasalarda değil, evrensel hukuk normlarında da yer almaktadır. Eğitim öğretimdeki yeni uygulamalar bu anayasal ve evrensel ilkelere uygun olmalıdır. Bizler, Eğitim Sen’li eğitim ve bilim emekçileri olarak, laik ve bilimsel eğitim hakkını ortadan kaldıran, eşit yurttaşlık ilkesini yok sayan, pedagojiyi ve mesleki ilkelerimizi görmezden gelen ÇEDES ve benzeri tüm projelere karşı demokratik, laik, bilimsel eğitimden ve adil bir yaşamdan yana tutum alıyoruz. Önlük giyme uygulamasını doğru bulmadığımızı ve sendikamızın almış olduğu karar doğrultusunda önlük giymeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.”