Aile üniversitesi: Müdür Kuruoğlu’nun yeğeni de yabancı kontenjanından öğretim görevlisi!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Gülmira Kuruoğlu’nun, yabancı uyruklu öğretim üyesi Nadine Freda Kemp’in iş akdini feshetmesinin ve yabancı eğitimci kontenjanını İngilizce bilmeyen kız kardeşi Esmiralda Sadiyeva ile doldurduğu iddialarında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Emekliliğine 1.5 yıl kalan Kemp’in iş akdini kanser tedavisi gördüğü dönemde fesheden Gülmira Kuruoğlu’nun yeğeni, Esmiralda Sadiyeva’nın oğlu Murad Mammad’ın da bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi kadrosuna alındığı öğrenildi.

(Gülmira Kuruoğlu, yeğeni Murad Mammad’ın doğum günün sosyal medyadan "Biricik yeğenim" diyerek kutladı)

EŞİ DE AYNI ÜNİVERSİTEDE

Üniversitenin veri tabanına göre teyzesi Kuruoğlu ve annesi Sadiyeva gibi yabancı dil bilgisinde yalnızca “Rusça” yazan Mammad’ın, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olduğu ve Celal Bayar Üniversitesi’nde uluslararası ticaret ve finans alanında yüksek lisans yaptığı bilgileri yer aldı. Akademik özgeçmişinde araştırma alanını “uluslararası ilişkiler” olarak tanımlamış olan Murad Mammad’ın annesi ve teyzesi ile ortak yayın bile çıkardığı görüldü. Murad Mammad’ın branşıyla uzaktan yakından alakası olmayan Efes Meslek Yüksekokulu “otel, lokanta ve ikram Hizmetleri” bölümüne yabancı kontenjanından öğretim görevlisi olarak atanması akademik camiada şaşkınlıkla karşılandı.

Eşi de aynı üniversitede öğretim üyesi olan Gülmira Kuruoğlu’nun, kız kardeşi ve yeğeni dışında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışan başka akrabası ve yakınının olup olmadığı merak konusu oldu.

İNGİLİZ EĞİTİMCİLERİ KOVDURDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İngilizce bilmediği iddia edilen Gülmira Kuruoğlu, 17 yıldır kurumda görev yapan İngiliz vatandaşı Nadine Freda Kemp’in iş akdini kanser tedavisi gördüğü dönemde feshettiği, 25 yıldır Türkiye’de eğitimci olarak yaşamını sürdüren diğer İngiliz öğretim görevlisi Nigel Paul Ashley’i de emekli olmaya zorladığı ve İngiliz eğitimcilerden boşalan yabancı eğitimci kontenjanını da İngilizce bilmeyen kız kardeşi Esmiralda Sadiyeva ile doldurduğu öne sürülmüştü.