Eğitimciler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na tepki için eylem kararı aldı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali isteğiyle yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla hem okullarda hem alanlarda eylemler yapma kararı aldı.

Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, “Önce işyerlerinde konuya afişlerimiz ve kokartlarımızla dikkat çekeceğiz. ‘Her öğretmen uzmandır, uzmanlık belgemiz diplomalarımız, mesleğimiz onurumuzdur’ içerikli bir metni öğretmenler kurul toplantısında kayda geçireceğiz. Devamında da merkezi bir eylem düşüncemiz var” dedi. Özbay’ın verdiği bilgilere göre bu ay sonunda siyasi partilere ziyaretler yapılacak. Öğretmenler, yeni dönemin başında yapılacak seminerlerde “Mesleğimiz onurumuzdur” kokartları takacak. Ayrıca “Twitter etkinliği” düzenlenecek, öğretmenler kurul toplantısında sendika genel merkezince hazırlanacak metin okunacak ve kurul tutanaklarına geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak açıklama yapacak olan öğretmenler, “Her Öğretmen Uzmandır” kokartları takacak. Kadem Özbay, “Öğretmenler bir meslek kanununa değil, bu meslek kanununa karşıdır. Yani içeriğinde eğitim emekçisinin mesleki, özlük ve ekonomik sorunlarına dair hiçbir iyileştirici hamle barındırmayan ve aksine öğretmenlerin kazanımlarına saldıran bu meslek kanununa karşıyız” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Sınav yapmazsak öğretmenlerin eğitimden ne aldığını nasıl ölçeriz. Bu ayıp mı” diye sorduğunu anımsatan Özbay, şöyle devam etti:

"SINAVLA ÖLÇÜLEMEZ"

“Ayıp olan, zaten uzman olan öğretmenlere, uzmanlık sıfatını ve mesleklerini icra etmekten doğan haklarını şartlara, kriterlere, sınavlara bağlamaktır. Ayıp olan, eğitimci bile değilken Milli Eğitim Bakanı olan bir zatın, eğitimcilerin ‘yeterliliklerine’ dair ahkâm kesmeyi kendine hak görmesidir. İçi boş bu yasa da sınav da üniversitelerinden mezuniyetleri itibarıyla zaten alanlarında uzman olan öğretmenlerin yeterliliğini ölçemez.”

"BİZLERDEN ÖZÜR DİLEMELİLER"

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada da “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin temel haklarını içermediği ve aksine birçok hak kaybına yol açacağı kısa bir süre içinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Tam da bu sebeple Öğretmenlik Meslek Kanunu’na, seminer ve sınav dayatmasına karşı öğretmenler tek ses olmuş ve tepkilerini çığ gibi büyütmüşlerdir” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Öğretmenlik Meslek Kanunu ölü doğmuştur, iptal edilmelidir. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları seminer ve sınav süreci, çalışma anlayışlarının ne kadar niteliksiz, özensiz ve sığ olduğunu daha da ortaya çıkarmıştır. Bu süreci yönetenler ‘görevlerinden aflarını istemeli’ ve tüm öğretmenlerden özür dilemelidir.”