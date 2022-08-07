Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: 'Bu sınava girmeyin'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere kariyer sınavına girmemeleri için çağrı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda öğretmenlere kariyer sınavına girmemeleri için çağrı yaptı.
Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 7, 2022
CHP lideri Kılıçdaroğlu, uzman öğretmen ve baş öğretmen kariyer basamakları sınavının öğretmenlere yönelik “onur kırıcı bir davranış” olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu,“Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum. Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur” paylaşımında bulunmuştu.
CHP daha önce Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.
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