Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
1 Eylül'de yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
MEB, 1 Eylül'de 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurmuştu. Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak. En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre adaylar 16 Ağustos 2022 itibariyle sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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