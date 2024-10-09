Eğitimcilerden MEB’e 'isim önerisi' tepkisi: ‘Yusuf'un Yeri’ koyun’

Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 17:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenevlerindeki kafeler için öğretmenlerden isim fikri beklediğini duyurdu. Eğitimciler, ‘ÖMK’de, müfredatta, mülakatta görüşlerimiz alınmadı’ diyerek bakanlığa tepki gösterdi. Bakan Yusuf Tekin’e gönderme yapılarak “Yusuf’un yeri olsun” önerisi geldi

Öğretmenlik Mesleği Yasası‘nda (ÖMK), müfredatta ve eğitimin birçok sorununda öğretmenler ile işbirliği yapmaktan kaçınan MEB öğretmenevlerindeki kafelerin ismi için öğretmenlerden fikir almak istedi. Bakanlık öğretmenlere, “Öğretmenevlerindeki kafelerimize sizlerle ortak bir isim belirlemek istiyoruz. Özgün fikirlerinizi bekliyoruz” yazılı bir SMS gönderdi. Eğitimcilerden söz konusu mesaja tepkiler geldi.

''YUSUFUN YERİ' KOYUN'’

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu söz konusu mesaja göndermeli bir yanıt verdi. Kuruoğlu, “ÖMK'de, müfredatta, mülakatta fikrimizi sormayan MEB öğretmenevlerindeki kafelere isim belirlemek için fikrimizi sormuş. ‘Yusufun Yeri’ koyun” dedi.

‘YER YOKLUĞUNDAN ÖĞRETMENLER DE KALAMIYOR''

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Alper Öğretici ise, “Keşke ÖMK, müfredat hazırlanırken de öğretmenlerin görüşleri sorulsaydı. Öğretmenevlerinde yer yokluğundan öğretmenler de kalamıyor bilginiz olsun” tepkisini gösterdi.

''İSİM ARAYACAĞINA SORUNLARI TESPİT ETMELİ''

TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer de şu tepkiyi gösterdi: “Bakanlık öğretmenlerin girmekte zorlandıkları, ticarethaneye dönüşmüş öğretmenevlerindeki kafelere öğretmenlerden isim talep ediyor. Bakanlığa tavsiyemiz; kafelere isim arayacağına öğretmenevlerindeki sorunları tespit etmesidir, ÖMK ve müfredat ile ilgili tavsiyelerimize kulak açmasıdır, atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapması ve mülakattan vazgeçmesidir.” ANKARA